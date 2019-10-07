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رياضة

أزمة كبيرة بين بايرن ميونخ والمنتخب الفرنسي.. تفاصيل

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 04:12 م
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
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إسماعيل محمود
أصدر نادي بايرن ميونخ بيانًا، ندد فيه باستدعاء الاتحاد الفرنسي للاعب النادي لوكاس هيرنانديز، للانضمام لمعسكر المنتخب المقبل، استعدادًا لتصفيات يورو 2020.

يذكر أن بايرن ميونخ طالب الاتحاد الفرنسي بعدم استدعاء هيرنانديز لمعسكر الديوك، بسبب عدم تعافيه من الإصابة.

واستنكر بايرن ميونخ، قرار الاتحاد الفرنسي باستدعاء هيرنانديز برغم تعرضه لإصابة على مستوى الركبة، ووصفه بالفعل غير المسئول من الاتحاد الفرنسي والمنتخب الأول.

وانتقل هيرنانديز لصفوف نادي بايرن ميونخ في سوق الانتقالات الصيفية الماضي، قادمًا من نادي أتليتكو مدريد، مقابل ما يقرب من 80 مليون يورو.
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