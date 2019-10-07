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أخبار العالم

شاهد.. سقوط قذيفة عشوائية على المحتجين في بغداد

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 04:19 م
مظاهرات العراق
مظاهرات العراق
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محمد علي
وثقت كاميرا محتج عراقي سقوط قذيفة عشوائية على المحتجين في بغداد، وفق ما نشر موقع قناة الإخبارية.

وبينما كان أحد المحتجين يقوم بتصوير فيديو له وسط الاحتجاجات المشتعلة بالعراق بخاصية التصوير الشخصي "السيلفي"، فاجأت قذيفة المحتجين وطارت فوق رؤوسهم.

وقتل أكثر من 100 شخص في العراق منذ اندلاع مواجهات الأسبوع الماضي بين متظاهرين وقوات الأمن، ومعظم القتلى من المتظاهرين، وغالبيتهم قتلوا بالرصاص، بحسب مصادر طبية، فيما تتهم السلطات العراقية "مخربين" و"قناصة مجهولي الهوية" تسللوا لاستهداف المحتجين والشرطة.


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