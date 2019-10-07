جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال شهر.. فيديو

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، لمواجهة جميع أشكال الخروج على القانون وضبط حائزى الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الاقتصاد القومى للبلاد.



وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية خلال شهر عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.



وتوضح الفيديوهات التالية ما أسفرت عنه هذه الجهود....