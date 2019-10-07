قاتلة جنة.. تأجيل نظر قضية المتهمة بتعذيب حفيدتها حتى الموت لجلسة الأربعاء



وتعود الواقعة عندما تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة شربين من مستشفى شربين بوصول الطفلة ومقيمة بقرية بساط كريم الدين التابعة للمركز مصابة بحروق في أعضائها التناسلية، بالإضافة إلى كدمات وتورم شديد بالمنطقة الحساسة وتم نقلها لمستشفى المنصورة الدولى.



وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبسؤال جدها لوالدها اتهم جدتها لوالدتها وتدعى " صفاء.ع. ع"، بالقيام بذلك والتعدى على حفيدتها عن طريق تسخين آلة حادة وكيها بالمنطقة الحساسة "أعضاءها التناسلية" فيا تبين من التحريات أن الطفلة وشقيقتها الكبرى من أبوين كفيفين وانفصلا منذ أربع سنوات وانتقلا إلى حضانة الجدة للأم بحكم قضائي لصالحها العام الماضي.



وبتقنين الإجراءات تم ضبط الجدة المتهمة، كما تبين من التقرير الطبي المبدئى للطفلة فور وصولها للمستشفى أنها تعانى من جلطة بالطرف السفلي، ويوجد آثار سحجات واعتداء بالظهر والبطن والحالة العامة دون المتوسطة وتبين أيضا إصابتها بغرغرينا في القدم، إثر كسر في الساق وتركها طوال 10 أيام دون علاج مما أدى إلى ضرورة بتر القدم وتم إجراء العملية ووضعها بالعناية المركزة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.



قررت، اليوم الاثنين، الدائرة السادسة بمحكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار نسيم علي بيومي تأجيل نظر القضية رقم ١٤١٦٧ لسنة ٢٠١٩ جنايات شربين والمقيدة برقم ١١٤٨ لسنة ٢٠١٩ كلى شمال المنصورة والمتهمة فيها "صفاء عبد الفتاح عبد العزيز الزغبى" ٤٠ عاما بتعذيب حفيدتها الطفلة جنة محمد سمير، ذات الـ5 سنوات، والتي توفيت متأثرها بجراحها إلى جلسة الأربعاء الموافق ٩ أكتوبر ٢٠١٩ لحين حضور محامى الدفاع عن المتهمة.وكانت المحكمة نظرت اليوم أولى جلسات المحاكمة إلا أن الجميع فوجئ بانسحاب محامى المتهمة قبل بدء الجلسة عندما قرأ القضية قرر عدم الدفاع عن المتهمة مما أدى إلى قيام رئيس الدائرة بالتأجيل لجلسة بعد غد الأربعاء.