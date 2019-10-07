"فرصة" يعقد ورشة عمل تشاركية مع المجلس الثقافي البريطاني

تحت عنوان "فرص الابتكار من اجل ذوى القدرات الخاصة فى قطاع الصناعات الحرفية والابداعية" عقد برنامج فرصة احدى مبادرات وزارة التضامن الاجتماعى للتمكين الاقتصادى لمستفيدى تكافل وكرامة ورشة عمل تشاركية مع المجلس الثقافى البريطانى فى اطار البروتوكول الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعى و المجلس الثقافى البريطانى لدعم الاشخاص ذوي الإعاقة وتدريبهم وإعداهم لسوق العمل.



صرح د. عاطف الشبراوي مستشار برنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعي بأن ورشة العمل هى اولى سلسلة ورش تشاركية سيتم تنظيمها تباعا تهدف الى طرح رؤية للتحديات التى يمكن ان تمثل عائقا لذوى الاعاقة عن العمل فى مجال الصناعات الابداعية، موضحا انها تلك الصناعات التى لها علاقة وثيقة بالفن والثقافة والموسيقى والرسم وهى مجالات تتميز بما تملكه من قيمة مضافة عالية خاصة أن الاتجاه العالمى فى تناول الاعاقة واستثمار قدرات ذوى الاعاقة هو الاهتمام بهذه الصناعات الابداعية وربط اصحاب الاعاقة بها فى ضوء ما يملكون من مهارات متقدمة فى هذا الاطار تؤهلهم للابداع .



وأضاف الشبراوى ان الورشة ضمت 40 ممثلا عن عدد من الجمعيات العاملة فى مجال ذى الاعاقة والتمكين الاقتصادى حيث سيتم تدريب الحضور على التعرف على هذه التحديات وطرح الحلول التى يمكن ان تتحول الى شراكات اجتماعية وانشطة تقوم على تمكين ذوى الاعاقة مع التطرق الى آليات التآهيل حيث من المنتظر ان تسفر تلك المبادرة فى نهايتها عن تأسيس عدد من الشراكات فى هذا المجال.



ناقشت ورشة العمل على مدى جلسات عملها التحديات بقطاع الصناعات الحرفية والابداعية فى توظيف ذوى الاعاقة ومنصة يمكن كوم ومشروع الابتكار التشاركى للاقتصاد الابداعى ومنهجية التعرف على التحديات وتحديد اولويات التصدى لها.



جدير بالذكر فإن برنامج فرصة هو أحد برامج الحماية المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعى لأفراد الأسر من مستفيدى تكافل وكرامة ويستهدف القادرين علي العمل منهم أو من الضمان الاجتماعي بالتعاون مع القطاع الخاص والقطاع الأهلي ويعتمد البرنامج علي تنشيط بيئة التمكين الاقتصادي والشق الإنتاجي منها وهو المحرك الأساسي لتوسعة شبكات الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير فرص التمكين سواء في بدء مشروع يدر عليهم دخل مادي أو في توفير فرص عمل مناسبة لهم وتوفير الوظائف الملائمة لهم.