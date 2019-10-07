اعرف صديقك.. 5 علامات تشير لقطع علاقتك به

يحتاج كل منّا تكوين صداقات لمواجهة صعوبات الحياة، والحد من علامات الضغط النفسي الذي يصيب الفرد عندما يعيش وحيدًا، ولكن هناك خطوطا عريضة عند ملاحظتها عند صديقك فيجب إنهاء تلك العلاقة حتى لا تصاب بخيبة أمل، فنقدم تلك العلامات وفقًا لموقع"yourtango".



استنزاف الطاقة

إن العلاقات الإنسانية لا بد أن تتسم بمد الشخص بالطاقة والحيوية وتحفيز بعضنا البعض على القيام بعمل المهام اليومية، فعند شعورك أن شخص مستنزف وسلب الطاقات اليومية الإيجابية واستبدالها بطاقات سلبية فيجب أن تتخلى عن تلك العلاقة فهي غير صحية وتسبب لك الكثير من الألم وتعطلك في مسار حياتك القادمة.



استغلال مادي

لا بأس ببعض المساعدات المالية بين الأصدقاء ولكن مع تكرار الأمر عدة مرات وبطريقة ملحوظة فهذا يعتبر استغلالًا غير مقبول، وعليك بأخذ رد فعل نحو الموقف حتى لا يتكرر مرة أخرى، وفي حال تكراره فهذا لا يعتبر صديقًا وفيًا لك فتكون المصلحة هو شعاره في الحياة.



الأعتذار المستمر

إن علاقات الصداقة الحميمية لا تحتاج المزيد من الاعتذار على كل موقف كبير أو صغير، فعند شعورك بأنك كثير التبرير للشخص الذي أمامك فهذا لا يعتبر صديقًا حقيقيًا.



كثير الشكوى

إن الحياة لا تسير على منحدر واحد فكل منا له أسباب فرح وحزن في اليوم الواحد، ولكن هناك أشخاصا لا تفعل إلا الشكوى المستمرة وبث الطاقة السلبية في نفوس من حولها، فهم ملقبون بالأشخاص الدرامية.



التقليل

هناك بعض الأصدقاء تتسم بكثير من الهزار ولكن هناك فرقا واضحا وبسيطا بين الهزار والتنمر على سبيل الهزار، فالتقليل يكون على هيئة هزار أمام الجميع أما عن الشكل أو اللبس أو الطباع.

