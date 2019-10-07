Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مدبولي لـ رئيس صندوق إيفاد: الحكومة ملتزمة بتنمية المناطق الريفية

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 04:56 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء
Advertisements
محمود مطاوع
التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم، جلبرت أونجبو، الرئيس التنفيذي للصندوق الدولى للتنمية الزراعية "إيفاد" والوفد المرافق له، بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأشاد رئيس الوزراء، خلال اللقاء، بالتعاون القائم بين مصر والإيفاد منذ السبعينات، وما قدمه الصندوق من مساعدات فنية ومادية قيمة لخدمة أغراض التنمية الزراعية فى مصر، وكافة الدول الأعضاء، مُؤكدًا التزام الحكومة المصرية باستمرار التعاون مع الإيفاد بما يخدم أغراض التنمية للمناطق الريفية.

ووجه مدبولى التهنئة لرئيس الإيفاد على افتتاح المكتب الإقليمي للصندوق فى القاهرة، وهو المكتب الذى سيخدم ٧ دول بالمنطقة.

من جانبه، أعرب رئيس الإيفاد عن اعتزاز الصندوق بعلاقات التعاون مع مصر، لا سيما وأن مصر باتت أكبر الدول المستفيدة من المساعدات التى يُقدمها الصندوق لدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا، مؤكدًا تطلع الصندوق لتعزيز علاقات التعاون مع مصر فى المستقبل.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إن الرئيس التنفيذي للإيفاد أبدى إعجابه الشديد بما شهدته مصر من طفرة تنموية وعمرانية منذ آخر زيارة له للقاهرة قبل ٥ سنوات، حيث أكد أونجبو أنه فوجئ خلال زيارته الجارية للقاهرة بحجم التطور المتسارع الذى شهدته مصر على مدار تلك السنوات، وهو ما يُدلل على حجم الجهد الذى بذلته الدولة المصرية فى تحقيق هذه الطفرة الملحوظة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرئيس: نعمل من أجل تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإدارة أعمال التنمية الزراعية

افتتاح مكتب إقليمي لصندوق إيفاد بالقاهرة يخدم 7 دول بالمنطقة

الرئيس السيسي يبحث مع رئيس الصندوق الدولي تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإدارة أعمال التنمية الزراعية.. أونجبو: القطاع الزراعي في مصر مقوم رئيسي لتحقيق النمو الاقتصادي

ترشيحاتنا

آيات قرآنية لجلب الحظ.. رددها في الصباح

شاهد.. مدرس يضرب طالبة داخل الفصل بطريقة غير لائقة

ضعي بيضة على شعرك .. وشاهدى ماذا يحدث

تحرك عاجل من النواب ضد الحكومة بشأن اسعار القطن.. تفاصيل

حكم الصلاة مع حبس الريح.. الإفتاء تجيب

رغم وعكته مع الزمالك..ميتشو يكتسح فايلر الأهلى فى تصنيف المدربين العالمى

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الشيفون.. درة تتألق فى إطلالة أنيقة مع نيقولا معوض استعدادا لـ بلا دليل.. شاهد

بسبب طبيبة مزيفة.. مريضة تدخل في غيبوبة شهرين.. صور

إزالة صفار الأسنان بعد التدخين .. 3 حيل سحرية لا تتوقعها