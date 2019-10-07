رحيل صابر المصري أقدم لاعب أراجوز في مصر عن عمر يناهز 78 عاما

رحل عن عالمنا صباح اليوم الاثنين، صابر المصري عن عمر يناهز الـ 78 عاما، أقدم لاعب أراجوز في مصر.



وأفنى "صابر" عمره وبصره في امتاع وتعليم الصغار والكبار على حد سواء، بفن الأراجوز، وبلغ حُب الأراجوز ذروته معه حيث كان دائما ما يقول "لو ماكانوش يقولوا الرجل ده جراله حاجة في عقله، لآخد الأراجوز في حضنى بالليل، كأنه ابنى، لو مكنتش بحب الفن، مايبقاش نظرى رايح وآجى ألعب أراجوز".



أحب صابر المصرى الأراجوز وفنه، وقتها كان اسمه مصطفى عثمان، وعلى مدى 10 أعوام، جاب موالد مصر مؤديّا لنِمر الأراجوز، حتى بدأ رزق الموالد في الذبول، فانتقل المصرى إلى شارع محمد علي، ينتظر طلبات عروض الأراجوز في أعياد الميلاد والنوادى، وفى الثمانينيات والتسعينيات، كانت ذروة عروض الأراجوز في المدارس، وقد عايش المصرى- كفيف البصر- اعترافًا عالميًا بالأراجوز.



ونعت أسرة صفحة شارع المعز على الفيس الفنان الراحل " صابر المصري" شيخ لاعبي الأراجوز فى مصر.



وقالت: "عاش طوال عمره متفانيًا فى تقديم الموروث للأجيال الجديدة بسعادة طفل كبير " مبصرا" أنار طريق الكثير للباحثين من كل دول العالم للتعرف على قيمة فنون مصر العظيمة .. رحم الله صابر المصرى وألهم أسرته ومحبيه وعاشقى فنه الصبر والسلوان".