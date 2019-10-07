Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

رحيل صابر المصري أقدم لاعب أراجوز في مصر عن عمر يناهز 78 عاما

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 05:02 م
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي
رحل عن عالمنا صباح اليوم الاثنين، صابر المصري عن عمر يناهز الـ 78 عاما، أقدم لاعب أراجوز في مصر.

وأفنى "صابر" عمره وبصره في امتاع وتعليم الصغار والكبار على حد سواء، بفن الأراجوز، وبلغ حُب الأراجوز ذروته معه حيث كان دائما ما يقول "لو ماكانوش يقولوا الرجل ده جراله حاجة في عقله، لآخد الأراجوز في حضنى بالليل، كأنه ابنى، لو مكنتش بحب الفن، مايبقاش نظرى رايح وآجى ألعب أراجوز".

أحب صابر المصرى الأراجوز وفنه، وقتها كان اسمه مصطفى عثمان، وعلى مدى 10 أعوام، جاب موالد مصر مؤديّا لنِمر الأراجوز، حتى بدأ رزق الموالد في الذبول، فانتقل المصرى إلى شارع محمد علي، ينتظر طلبات عروض الأراجوز في أعياد الميلاد والنوادى، وفى الثمانينيات والتسعينيات، كانت ذروة عروض الأراجوز في المدارس، وقد عايش المصرى- كفيف البصر- اعترافًا عالميًا بالأراجوز.

ونعت أسرة صفحة  شارع المعز على الفيس الفنان الراحل " صابر المصري" شيخ لاعبي الأراجوز فى مصر.

وقالت: "عاش طوال عمره متفانيًا فى تقديم الموروث للأجيال الجديدة بسعادة طفل كبير " مبصرا" أنار طريق الكثير للباحثين من كل دول العالم للتعرف على قيمة فنون مصر العظيمة .. رحم الله صابر المصرى وألهم أسرته ومحبيه وعاشقى فنه الصبر والسلوان".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

5 قرارات جديدة اتخذتها التعليم لسد عجز المعلمين.. تعرف عليها

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يحدد موعد رحيل ميتشو..جينيراسيون ينشر مستند كاف.. كهربا يترقب جلسة الحسم مع الأهلي.. حسام البدري يلغي مران المنتخب

على البحر..راندا البحيرى تودع الصيف بفستان أبيض

بيراميدز يقترب من حسم أولى صفقات ميركاتو الشتاء.. تعرف على اللاعب

وفاة والدة الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز

بوتين يوجه إنذارا شديد اللهجة لـ أردوغان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الشيفون.. درة تتألق فى إطلالة أنيقة مع نيقولا معوض استعدادا لـ بلا دليل.. شاهد

بسبب طبيبة مزيفة.. مريضة تدخل في غيبوبة شهرين.. صور

إزالة صفار الأسنان بعد التدخين .. 3 حيل سحرية لا تتوقعها