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مرأة

لو هتصبغي أحمر .. 5 حاجات لازم تعرفيها قبل الندم

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 04:55 م
تحذيرات قبل صبغ الشعر
تحذيرات قبل صبغ الشعر باللون الأحمر
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رشا عوني
تميل الكثير من النساء إلى تغيير ألوان شعرهن بكثرة، فذلك بالنسبة إليهن طريقة لكسر الروتين والتجديد، وأغلبية النساء يحلمن بصبغ الشعر باللون الأحمر الناري، فهو مميز ومختلف، ويمنح الوجه شكلًا مختلفًا عن أي لون شعر آخر.

لكن قبل الإقدام على خطوة صبغ الشعر باللون الأحمر، هناك بعض المعلومات التي يجب عليكي معرفتها أولًا قبل اتخاذ القرار، حتى لا تندمي على صبغه بالأحمر، ونصح بها موقع glowpink المعني بجمال المرأة، وهي :

1- عليك أن تدركي أن اللون الأحمر تحديدًا بالنسبة للشعر لن يدوم فترة طويلة فهو من أكثر ألوان الصبغات التي تزول بشكل سريع ويبدأ تغيير لون الشعر خلال شهرين .

2- بعد صبغ الشعر باللون الأحمر، يجب ألا تقومي بغسل الشعر يوميًا، بل مرتين أسبوعيًا على أقصى تقدير حتى لا يفقد الشعر لونه بشكل سريع .

3- اللون الأحمر في الشعر قد يميل إلى اللون الفاتح بعد فترة قليلة من صبغه، فإذا كنتي صبغتي شعرك باللون الأحمر درجة النبيتي الغامق، وستلاحظين أنه بدأ يصبح لونه أحمر فاتحًا بعد أيام قليلة ويصبح شكله غير مستحب ومختلف عن اللون الذي اخترتيه في البداية .

4- عليك استخدام نوع شامبو و بلسم مخصص للشعر المصبوغ وخاصة إذا قررتي اختيار درجات الأحمر .

5- صبغ الشعر بشكل عام يضر بالشعر وقد يسبب تساقطه، لذا يحتاج شعرك إلى عناية مكثفة وروتين أسبوعي للحفاظ عليه من أضرار الصبغة، مثل القيام بحمام زيت أو كريم، واستخدام بعض الوصفات الطبيعية الآمنة .
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