من أجل مصر.. مدون إماراتي يشن هجوما على قنوات تركيا وقطر

استنكر الكاتب الإماراتي إبراهيم بهزاد، الحملات الإعلامية التي تشنها القنوات القطرية والتركية ضد الإعلاميين والفنانين الذين يقفون في صف الدولة المصرية.
وغرد الكاتب عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: "حملات إعلامية قذرة تشنها قنوات تنظيم الإخوان الارهابي من #تركيا ضد كل إعلامي أو فنان مصري يقف في صف وطنه ضد الحملات الإعلامية الخبيثة التي تستهدف أمن و إستقرار #مصر .. يحاولون وفق أجندة معينة تحييد المشاهير و التأثير عليهم لإسكاتهم وسيفشلون فمصر نبض قلوب المحبين لها من أبنائها".
ولقيت تغريدته ردودا واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات بين" والله يا استاذ ابراهيم انت راجل محترم ومحب لمصر ونحن نحبك في الله ونحب الإمارات حكومتا وشعبا "و" يفعلوا ما يشاءوا لن ينالو غير شر اعمالهم"و "حاجة مش جديدة عليهم مخطط قذر من أشخاص يحكمهم الحقد والغل والكره للوطن وأبنائه المخلصين".
وغرد الكاتب عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: "حملات إعلامية قذرة تشنها قنوات تنظيم الإخوان الارهابي من #تركيا ضد كل إعلامي أو فنان مصري يقف في صف وطنه ضد الحملات الإعلامية الخبيثة التي تستهدف أمن و إستقرار #مصر .. يحاولون وفق أجندة معينة تحييد المشاهير و التأثير عليهم لإسكاتهم وسيفشلون فمصر نبض قلوب المحبين لها من أبنائها".
ولقيت تغريدته ردودا واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات بين" والله يا استاذ ابراهيم انت راجل محترم ومحب لمصر ونحن نحبك في الله ونحب الإمارات حكومتا وشعبا "و" يفعلوا ما يشاءوا لن ينالو غير شر اعمالهم"و "حاجة مش جديدة عليهم مخطط قذر من أشخاص يحكمهم الحقد والغل والكره للوطن وأبنائه المخلصين".