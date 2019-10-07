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أخبار البلد

من أجل مصر.. مدون إماراتي يشن هجوما على قنوات تركيا وقطر

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 05:09 م
ابراهيم بهزاد
ابراهيم بهزاد
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استنكر الكاتب الإماراتي إبراهيم بهزاد، الحملات الإعلامية التي تشنها القنوات القطرية والتركية ضد الإعلاميين والفنانين الذين يقفون في صف الدولة المصرية.

وغرد الكاتب عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: "‏حملات إعلامية قذرة تشنها قنوات تنظيم الإخوان الارهابي من ‎#تركيا ضد كل إعلامي أو فنان مصري يقف في صف وطنه ضد الحملات الإعلامية الخبيثة التي تستهدف أمن و إستقرار ‎#مصر .. يحاولون وفق أجندة معينة تحييد المشاهير و التأثير عليهم لإسكاتهم وسيفشلون فمصر نبض قلوب المحبين لها من أبنائها".

ولقيت تغريدته ردودا واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات بين" ‏‎والله يا استاذ ابراهيم انت راجل محترم ومحب لمصر ونحن نحبك في الله ونحب الإمارات حكومتا وشعبا "و" ‏‎يفعلوا ما يشاءوا لن ينالو غير شر اعمالهم"و "‏‎حاجة مش جديدة عليهم مخطط قذر من أشخاص يحكمهم الحقد والغل والكره للوطن وأبنائه المخلصين".
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