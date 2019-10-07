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مرأة

بـ 5 جنيهات .. حيلة رخيصة للتخلص من رائحة الملابس الكريهة بعد غسلها

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 05:13 م
حيلة رخيصة للتلخص
حيلة رخيصة للتلخص من رائحة الملابس الكريهة
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رشا عوني
تعاني الكثير من ربات البيوت من مشكلة رائحة الملابس الكريهة حتى بعد غسلها، على الرغم من تركها في الغسالة وإضافة مسحوق الغسيل لكن ربة المنزل تتفاجأ بأن الملابس مازالت تحمل رائحة كريهة فتضطر إلى غسلها مرة أخرى.

يمكنك القضاء على رائحة الملابس الكريهة بحيلة بسيطة ورخيصة ولن تكلفك كثيرًا، فقط قومي بوضع ملعقة من بيكربونات الصوديوم " صودا الخبز" التي تباع لدى العطار ( يمكنك شراء كمية بـ 5 جنيهات تكفي ل 4 غسلات)، وضعيها مع مسحوق الغسيل قبل تدوير الغسالة ، وذلك بحسب موقع wikihow.

ولكي تتجنبي روائح الملابس الكريهة، احرصي على عدم تركها كثيرًا بداخل الغسالة بعد غسيلها، بل قومي بإخراجها فور انتهاء دورة الغسالة، كذلك احرصي على تنظيف الغسالة باستمرار أو بشكل خاص بعد كل غسلة.
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