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اقتصاد

النفط يصعد دولارا مع قُرب محادثات التجارة وتنامي تحديات المعروض

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 05:10 م
سوق النفط
سوق النفط
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رويترز
ارتفعت أسعار النفط نحو دولارا، اليوم الاثنين، مدعومة بآمال إحراز تقدم في محادثات التجارة الأمريكية الصينية وتحديات في المعروض يواجهها كبار المصدرين.

وبحلول الساعة 1431 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت مرتفعا 1.01 دولار بما يعادل 1.7 بالمئة إلى 59.38 دولار للبرميل، وزاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 99 سنتا أو 1.9 % مسجلا 53.80 دولار.

وكانت العقود الآجلة للخامين ختمت الأسبوع الماضي منخفضة أكثر من خمسة بالمئة بعد بيانات صناعية ضعيفة من الولايات المتحدة والصين، مع تقوض توقعات الاقتصاد العالمي في ظل النزاع التجاري الدائر بين أكبر اقتصادين في العالم.

ويلتقي المسؤولون الأمريكيون والصينيون في واشنطن يومي العاشر والحادي عشر من أكتوبر في مسعى جديد للتوصل إلى اتفاق، وهو ما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن لدى إدارته "فرصة طيبة جدا" لتحقيقه.

وعلى صعيد المعروض، يشهد العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول، احتجاجات دامية مناوئة للحكومة.

وقال أيهم كامل، مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجموعة أوراسيا، إن صادرات نفط العراق البالغة 3.43 مليون برميل يوميا من موانئ البصرة قد تتعطل إذا استمر عدم الاستقرار لأسابيع.

وأضاف في مذكرة أن "أي تعطل لإنتاج النفط سيحدث في وقت فقدت فيه السعودية جزءا كبيرا من فائض طاقة منظومتها".
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