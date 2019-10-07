بعد الصدمة.. 5 أشياء لممارسة حياتك بشكل طبيعي

تعاني الكثير من الفتيات من خيبات الأمل المتكررة، وتتوقف حياتها بعد الصدمة لوقت طويل، وتعجز عن القيام بمهماها اليومية، فنقدم لكي 5 أشياء تفعليها لتتمتعين بحياة سليمة بعد الانفصال أو الصدمة، وفقًا لموقع "yourtango".



السفر والتأمل

تحتاجين أن تستريحين لفترة من الوقت بعد الصدمة، فعليكي السفر لمكان به بحر أو جبال لتغيير المناظر التي تشاهديها يوميًا وإذا لا يكون بإمكانك السفر فعليكي بأخذ قسط من الراحة في مكان طبيعي وممارسة اليوغا لمدة نصف ساعة في اليوم الواحد، كما يمكنك التفكير بطريقة أكثر إيجابية في حياتك القادمة.



ممارسة الرياضة

التمارين الرياضية لا تكون للصحة البدنية فقط وإنما هي مفيدة للصحة النفسية أيضًا، وتساعد بشكل كبير في مساعدتك للتخلص من الطاقة السلبية التي بداخلك، فعليكي بالركض لمدة 30 دقيقة في الصباح الباكر، أو المساء في الهواء الطلق للتخلص من التوتر والقلق الذي يصيبك.



الزيوت العطرية

إن الزيوت العطرية مثل اللافندر والعود والياسمين تشكل جزءا مهمًا في العلاج النفسي بعد شعورك بالصدمة النفسية، فهي تدخل على حياتك السرور، من خلال التدليك اليومي أو النظر إليها.



العلاج بالفن

لكل شخص موهبة خاصة به، فالفن بمختلف أنواعه يساعد في العلاج بشكل فعال في الصحة النفسية، فعليكي في تنمية موهبتك الفنية لتشعرين بالراحة أكثر.



تربية حيوان أليف

إن الحيوانات الأليفة مثل القطط والكلاب والأسماك تساعد على التخلص من الطاقة السلبية من منزلك ويجعلك أكثر نشاطًا من قبل، فالحيوانات أصدقاء أوفياء لا يشكلون خطرًا عليكي.

