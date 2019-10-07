بـ«البورنس».. محمود كهربا يشعل انستجرام من باريس

نشر محمود عبد المنعم كهربا صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام .



وظهر محمود كهربا فى الصورة وهو يرتدي " بورنس " ويجلس فى البلكونة خلال زيارته لـ باريس، ونالت الصورة ردود واسعة من جانب متابعيه على إنستجرام.



يذكر أن اسم محمود كهربا ارتبط بالانتقال إلى النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة بعد رحيله عن الزمالك وتوجهه إلى الدوري البرتغالي.

