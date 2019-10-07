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مشروب شهير لعلاج المغص يخلصك من ألم الأسنان بسرعة

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 06:27 م
مشروب شهير لعلاج
مشروب شهير لعلاج المغص يخلصك من الم الاسنان فى 5 دقائق
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اسماء محمد
تعد آلام الأسنان من أكبر المشاكل الصحية التى يتعرض لها الجميع حيث يكون الوجع شديدا جدا بشكل لا يمكن تحمله، ويميل البعض لاستخدام المسكنات والعلاجات الطبيعية التى تقضى على ألم الأسنان.

مشروب مغص لعلاج ألم الأسنان
ووفقا لما ذكره موقع "healthline " أن هناك بعض المشروبات التى تساعد فى علاج ألم الأسنان بشكل سريع منها مشروب النعناع المعروف بفوائده المتعددة للجسم فهو يقضى على المغص وينظم الهضم ويطرد الغازات، كما يمكن استخدام أكياس النعناع " أو أوراق النعناع" لتسكين الألم وتهدئة اللثة الحساسة.

طريقة استخدام النعناع لعلاج ألم الأسنان
- اترك كيس النعناع المستخدم حتى يبرد يبرد ثم فم بوضعه على المنطقة المصابة بشرط أن يكون دافئا قليلًا.

طريقة أخرى لعلاج ألم الأسنان بالنعناع
- ضع كيس نعناع مستعمل في الثلاجة لمدة دقيقتين لتبريده ثم قم بوضعه على مكان ألم الأسنان.
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