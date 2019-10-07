Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

صدمة جديدة لـ الزمالك.. الأبيض مهدد بفقدان قائده في مواجهة الأهلي

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 05:15 م
الزمالك
الزمالك
Advertisements
نور عادل
بات فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مهددا بصدمة جديدة قبل مباراة القمة التي يواجه فيها النادي الأهلي ضمن مباريات الجولة الرابعة المقبلة من عمر الدوري الممتاز.

وأكد مصادر داخل نادي الزمالك أن الفريق الأبيض اصبح قريبا من فقدان نجمه وقائده محمود عبدالرازق شيكابالا، عن مباراة القمة امام النادي الأهلي وذلك بسبب اصابته التي لحقت به في مباراة مصر المقاصة.

ويخضع شيكابالا في الوقت الحالي لبرنامج علاجي، في محاولة للحاق بمواجهة الأهلي المقبلة، وذلك بعدما غاب عن مواجهة اف سي مصر بسبب الاصابة.

ويسعى الزمالك لتحقيق نتيجة ايجابية امام النادي الأهلي، خاصة عقب تعثره امام اف سي مصر وانتهاء المباراة بالتعادل بهدف لكل منهما امس الأحد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رقص مع الجماهير وخوف الأهلي.. 5 مشاهد رسمت أزمة شيكابالا الأخيرة

شيكابالا يستعين بـ ميتشو لتكذيب اتهامات هروبه من السفر إلى السنغال

الأهلي والزمالك يبحثان عن لقب جديد في السوبر المصري

ترشيحاتنا

دعاء الفرج وفك الكرب .. كلمات احرص عليها وقت الضيق وأخرى احذر منها

موعد أول مباراة رسمية لمنتخب مصر تحت قيادة البدري

نفسي ننسا المرحلة دي .. تعليق نارى من أحمد سعد على خبر تصالحه على سمية الخشاب

أغرب حيلة لتهريب المخدرات.. السر في فيونكة الشعر.. شاهد

بيراميدز يقترب من حسم أولى صفقات ميركاتو الشتاء.. تعرف على اللاعب

جينيراسيون ينشر مستند الكاف قبل ساعات من حسم أزمة مباراته مع الزمالك

Advertisements

صراع المستندات.. آخر تطورات مباراة الأزمة بين الزمالك وجينيراسيون داخل كاف قبل قرار الحسم

عمرو أديب يوجه رسالة مثيرة لـ محمود الخطيب بسبب الزمالك

مفاجأة.. مرتضى منصور يحدد موعد رحيل ميتشو عن الزمالك

جينيراسيون ينشر مستند الكاف قبل ساعات من حسم أزمة مباراته مع الزمالك

بيراميدز يقترب من حسم أولى صفقات ميركاتو الشتاء.. تعرف على اللاعب

تفاصيل جديدة في أزمة الزمالك وجينيراسيون قبل 24 ساعة من صدور قرار كاف

رغم وعكته مع الزمالك..ميتشو يكتسح فايلر الأهلى فى تصنيف المدربين العالمى

لغز كبير.. تعليق قوي من حازم إمام على تعثر الزمالك أمام اف سي مصر فى الدوري

كيف خدع برشلونة الأهلى بسبب ميسي.. نجم القلعة الحمراء يجيب.. فيديو

مرشح الأهلي السابق يقترب من تدريب الميلان.. تفاصيل

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يحدد موعد رحيل ميتشو..جينيراسيون ينشر مستند كاف.. كهربا يترقب جلسة الحسم مع الأهلي.. حسام البدري يلغي مران المنتخب

كهربا يترقب جلسة الحسم مع الأهلي ونيران الزمالك تنتظره

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الشيفون.. درة تتألق فى إطلالة أنيقة مع نيقولا معوض استعدادا لـ بلا دليل.. شاهد

بسبب طبيبة مزيفة.. مريضة تدخل في غيبوبة شهرين.. صور

إزالة صفار الأسنان بعد التدخين .. 3 حيل سحرية لا تتوقعها