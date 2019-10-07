صدمة جديدة لـ الزمالك.. الأبيض مهدد بفقدان قائده في مواجهة الأهلي

بات فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مهددا بصدمة جديدة قبل مباراة القمة التي يواجه فيها النادي الأهلي ضمن مباريات الجولة الرابعة المقبلة من عمر الدوري الممتاز.



وأكد مصادر داخل نادي الزمالك أن الفريق الأبيض اصبح قريبا من فقدان نجمه وقائده محمود عبدالرازق شيكابالا، عن مباراة القمة امام النادي الأهلي وذلك بسبب اصابته التي لحقت به في مباراة مصر المقاصة.



ويخضع شيكابالا في الوقت الحالي لبرنامج علاجي، في محاولة للحاق بمواجهة الأهلي المقبلة، وذلك بعدما غاب عن مواجهة اف سي مصر بسبب الاصابة.



ويسعى الزمالك لتحقيق نتيجة ايجابية امام النادي الأهلي، خاصة عقب تعثره امام اف سي مصر وانتهاء المباراة بالتعادل بهدف لكل منهما امس الأحد.