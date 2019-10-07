واعظات الأزهر ينتشرن في المدارس والمعاهد ومراكز الشباب للتوعية بحقوق الطفل والعناية به

قالت الدكتورة إلهام محمد شاهين مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات إنه في إطار تنفيذ توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وتوصياته بالعناية بالطفل ومقاومة العنف ضد الاطفال ودعم الأعمال التي تساعد على إظهار صحيح الإسلام وروح الإسلام السمحة قامت واعظات الأزهر الشريف بالمشاركة في حملة تستهدف مقاومة العنف ضد الاطفال بعنوان" ليس منا من لم يرحم صغيرنا".



أضافت مساعد الأمين العام أن الحملة انطلقت ضمن الفعاليات التوعوية للواعظات في المساجد والمدارس ومراكز الشباب لتوعية الأسر المختلفة في المجتمع بحقوق الصغار وأسلوب وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الأطفال والعناية بهم.



على نفس المستوى شاركت واعظات الأزهر بمجموعة من المقالات العلمية المتنوعة حول محور الحملة تم نشرها على موقع مجمع البحوث الإسلامية وكذلك تنشر مقالات فضلا عن بعض وسائل الإعلام الأخرى، حيث تعرضت تلك المقالات لحقوق الطفل في الإسلام وبيّنت بشاعة الجرائم التي ترتكب بحق الأطفال كاستخدام العنف في التعامل معهم دون وجود حالة من الحوار والنقاش.