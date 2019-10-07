بسبب توتر العلاقة مع زيدان .. فينيسيوس قد يرحل عن الريال فى أقرب وقت

كتبت صحيفة "ماركا" الإسبانية، تقريرًا عن البرازيلي فينيسيوس جونيور في ظل قلة مشاركاته مع الفريق، لتؤكد بأن هناك مشكلة كبيرة يعاني منها اللاعب تحت قيادة زين الدين زيدان.



وشارك فينيسيوس في 313 دقيقة فقط من إجمالي 900 دقيقة هذا الموسم، ليبتعد تمامًا عن التشكيلة الأساسية للريال ويجلس بشكل شبه دائم على دكة البدلاء.



ورغم تسجيل البرازيلي هدفًا رائعًا في شباك أوساسونا منذ فترة، إلا أن زيدان لم يقتنع بمستواه ليجلسه على دكة البدلاء خلال المباريات التالية.



الجدير بالذكر أن فينيسيوس اعتاد على التألق في مركز الجناح الأيسر، لكنه يشارك مؤخرًا على اليمين بعد قدوم هازارد مما يعني فشله في التكيف مع موقعه الجديد في تكتيك زيدان.