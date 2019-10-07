إجهاض الحوامل أبرزها .. 5 أضرار يسببها الإفراط فى تناول الشاى

يعتبر الشاي من اكثر المشروبات التى يفضلها أغلب الأشخاص، ويتناولها بعد الغذاء مباشرة، ولكن هناك بعض الإضرار التي يسببها الإفراط فى تناول الشاي للجسم، لذلك يقدم الدكتور أحمد صبرى استشاري السمنة والتغذية العلاجية في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، اضرار الافراط فى تناول الشاى ومن أبرزها أنه:



1-يسبب الإجهاض للحوامل.

2- يسبب ارتفاع ضغط الدم.

3-يزيد من ارتفاع ضربات القلب.

4- يزيد من اصفرار الأسنان.

5-يسبب قرحة فى المعدة.