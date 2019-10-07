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أخبار العالم

مسئول أمريكي: واشنطن سحبت عددا صغيرا من قواتها في سوريا

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 05:16 م
القوات الأمريكية
القوات الأمريكية في سوريا
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رويترز
قال مسؤول كبير بالخارجية الأمريكية، إن واشنطن سحبت عددا صغيرا من القوات الأمامية المنتشرة في شمال غرب سوريا، وذلك في نبأ عاجل أفادت به وكالة "رويترز".

جاء ذلك بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تنفيذ عملية عسكرية في سوريا تستهدف الأكراد، لتعلن بعدها الولايات المتحدة سحب قواتها من الحدود التركية والتخلي عن قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وقال مسؤول أمريكي لرويترز إن الولايات المتحدة أبلغت قائد قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد صباح يوم الاثنين أن القوات الأمريكية لن تدافع عنها في مواجهة الهجمات التركية في أي مكان.

وأضاف المسؤول أن القوات الأمريكية أخلت موقعين للمراقبة في تل أبيض ورأس العين في شمال شرق سوريا على الحدود مع تركيا.

وأشار إلى أن باقي القوات الأمريكية في المنطقة لا تزال في مواقعها.
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