ملياردير يلقي آلاف الدولارات على رجال أعمال شباب خلال حضور مؤتمر .. اعرف السبب

أذهل رجل أعمال روسي الحاضرين فى مؤتمر لرجال الأعمال بعد إلقائه أموالا وصلت قيمتها الى 20 ألف دولار على الجمهور.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، أخبر رجل الاعمال الثري ايجور ريباكوف 47 عاما أحد أقطاب شركات البناء بروسيا، الحاضرين بالمؤتمر انه أراد مساعدة رجال الأعمال الشباب بروسيا في بدايتهم والنجاح في عملهم.



وأوضح الفيديو مجموعة من الحاضرين بالمؤتمر يتزاحمون لالتقاط الأموال التي ألقاها رجل الأعمال في الهواء بقاعة مؤتمرات بجازبروم ارينا في سان بطرسبورج.



وكشف رجل الأعمال الروسي في منتدى الأعمال سينيرجي جلوبال 2019 كيف بدأ في بناء ثروته البالغة 1.3 مليار دولار عندما أعطاه والده فلاديمير ، وهو مهندس من العصر الشيوعي ، دولارًا واحدًا فقط.

