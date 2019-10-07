علاء عابد يستعرض جهود مصر فى دعم حقوق الإنسان منذ 2005

عقدت هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان اليوم برئاسة النائب علاء عابد رئيس اللجنة وبحضور كل من النائبة مارجريت عازر وكيل اللجنة والنائب على عبد الونيس وكيل اللجنة والنائب شريف الوردانى آمين سر اللجنة، اجتماعا اليوم الاثنين مع اثنين من الباحثين بمركز الامارات للدراسات و البحوث الاستراتيجية هما عبد الله على مسعود الساعدى و خالد عبيد الزعابى وذلك فى إطار التواصل والتعاون المشترك بين الجانبين.



وتحدث علاء عابد عن التطور الملحوظ في وضع حقوق الإنسان بمصر بداية من عام 2004 حيث تم فى عام 2005 إنشاء لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصرى، حيث تسعى اللجنة على مدار السنوات الماضية للنهوض بوضع حقوق الإنسان فى مصر.



وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان أنه خلال دور الانعقاد السابق لمجلس النواب تقدم أعضاء اللجنة بالعديد من مقترحات بمشروعات قوانين مثل قانون العنف ضد المرأة، مشروع قانون بديل الحبس الاحتياطي، مشروع قانون اختصار إجراءات التقاضى، واستراتيجية اللجنة بخصوص التعليم فى إطار بناء الإنسان المصرى والقضاء على العشوائيات وقانون التأمين الصحي الشامل، لافتا إلى أن نظرة اللجنة لحقوق الإنسان لا تنحصر على الحقوق السياسة فقط بل كافة الحقوق المدنية و الاجتماعية و الثقافية.



وتناول النائب علاء عابد آلية التعامل مع المنظمات الحقوقية وأوضاع حقوق الإنسان بالداخل والخارج، وآلية الرد على التقارير الأممية وخاصة تقرير لجنة حقوق الإنسان الأممية، وكيفية تعامل اللجنة مع المنظمات المشبوهة التي تحاول النيل من الوطن و بث الفتنة وإحداث وقيعة بين مؤسسات الدولة والشعب المصرى.



وأعرب علاء عابد وهيئة المكتب عن بالغ سعادتهم بهذا اللقاء المثمر الذى يؤكد على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين وتم الاتفاق على أهمية تبادل الزيارات للتعاون المشترك بين البرلمان المصرى وبين المجلس الاتحادى الإماراتي، لتكاتف جهودهم بشأن بعض القضايا وخاصة مكافحة الإرهاب و الجرائم الإلكترونية.



وكرم الباحثين من مركز الدراسات و البحوث الاستراتيجية الاماراتي، فى نهاية اللقاء، هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على جهودهم للارتقاء بوضع حقوق الإنسان فى مصر.