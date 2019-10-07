تحذير هام من "الفلاحين" بشأن بيع الأراضي

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين إنه منعا لاستغلال بعض رؤساء اللجان النقابية الفرعية صفة نقيب، فقد أصدرنا قرارا

رقم ٨١١ لعام ٢٠١٩ وينص على أن اللجان النقابية الفرعية بالمراكز والمدن والمحافظات الامتناع عن مخاطبة اي جهة اعلامية او حكومية او خاصة او نشر أي اخبار باسم نقيب محافظة، وأن تتم المخاطبة باسم رئيس اللجنة النقابية منعا لحدوث لبس ولا يحق لأي لجنة فرعية اصدار بطاقات تعريفية خاصة بها (كارنيهات).



وتابع: "ينفذ ذلك اعتبارا من صدور القرار ويعاقب كل من يخالف هذا القرار طبقا للائحة الداخليه للنقابة، ويوزع هذا القرار على جميع المحافظات وينشر في الجريدة الرسمية على الاقل".



وأضاف: "انه منعا لحالات الخداع ببيع اراض او شرائها باسم النقابة العامة للفلاحين فإن النقابة أعلنت سابقا وتكرر الاعلان انها لا تملك اراضي للبيع وغير مسئولة عن اي تعامل بالبيع او الشراء باسمها".



وأشار إلى ان النقابة ستتعامل بحزم مع كل من يسيء للنقابة بالقول او الفعل لابتزاز أعضائها او لخداع المواطنين وان اللجنة القانونية حاليا تقوم بإجراءات ضد بعض الأشخاص الذين ينشرون الاكاذيب بغرض ابتزاز اعضاء النقابة وإجراءات اخرى ضد بعض رؤساء اللجان الفرعية بالمحافظات لانهم استخرجوا كارنيهات خاصة بمحافظاتهم بالمخالفة للقانون".