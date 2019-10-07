النواب: قاعدة بيانات مصر بكل مفرداتها من سكن وعقارات خلال أيام

كشف الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنهاء قاعدة بيانات جمهورية مصر العربية بكل مفرداتها من سكن وعقارات خلال أيام.



جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، اليوم الاثنين.



وقال: إحنا خلال شهرين ستنتهى مشكلة البيانات وستكون هناك ميكنة للبيانات وقاعدة لبيانات لكل الجمهورية بمفرداتها سواء سكن وعقارات، وخلال أيام قليلة وتتحل المشكلة.



وعبر عبد العال عن استيائه لتأخر مصر في ميكنة بياناتها بالرغم من أنها قامت بعمل قواعد بيانات الكثير من الدول، قائلا: للأسف مكنش عندنا قاعدة بيانات، نحن أقدم دولة إدارية على مستوى العالم لكن للأسف معندناش وعملنا لكثير من الدول.