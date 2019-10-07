Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

استقالة رئيس تصميم رولزرويس الجديد بشكل مفاجئ

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 05:44 م
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف
شهدت شركة رولزرويس استقالة رئيس التصميم الجديد بالشركة بعد مرور 16 شهرًا فقط على توليه منصبه، حيث أعلن جوزيف كاباي رحيله بعد ستة أشهر من العمل، وسبقه في يونيو 2018، استقالة جيلز تايلور أيضًا من منصبه كرئيس تصميم بالشركة وأعلن حينها عن ذهابه إلى هونغ تشي الصينية.

من جانبها أعربت رولزرويس تمنياتها بالتوفيق لرئيس تصميمها المستقيل حديثًا لإسهاماته، وأضافت أنه سيتم الإعلان عن خليفته في الوقت المناسب.

يذكر أنه قبل انضمامه إلى رولزرويس في مارس 2019، كان جوزيف كاباي مدير تصميم بي ام دبليو منذ فبراير 2017، وقبل ذلك، شغل منصب رئيس قسم التصميم في سكودا التابعة لفولكس فاجن، حيث أشرف على تجديد سيارات العلامة التجارية التشيكية مثل الجيل الثالث من أوكتافيا وسوبيرب.

ولمع نجم كاباي عندما قام بتصميم خارجي لـ بوجاتي فيرون، التي صممها بعد فترة قصيرة من بداية حياته المهنية في عام 1999 مع مجموعة فولكس فاجن، ومن عام 2003 أصبح رئيس التصميم الخارجي بأودي.

ورجحت مصادر أن يكون سبب استقالة كاباي أنه وجد أن وظيفته في رولز رويس أقل ديناميكية مما كان يتوقع، نظرًا لدورة حياة سيارات الشركة الطويلة نسبيًا، وأن تشكيلتها محدثة بالفعل إلى حد كبير، حيث تم إطلاق فانتوم الجديدة كليًا في 2017، ثم كولينان الـ SUV في عام 2018، في حين أن الكشف القريب المتوقع هي جوست الجديدة كليًا، والتي ستصل العام المقبل، وقد يكون لـ كاباي دور كبير في تصميمها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بوجاتي تشيرون تحطّم رقما قياسيا جديدا كأسرع سيارة في العالم.. فيديو

شاهد.. سيارات متوقع ظهورها في معرض فرانكفورت للسيارات 2019

سيارة محمد رمضان الجديدة.. سعر ومواصفات رولز رويس كولينان Cullinan.. فيديو

ترشيحاتنا

إزالة صفار الأسنان بعد التدخين .. 3 حيل سحرية لا تتوقعها

أسماء قادة القوات المسلحة خلال نصر السادس من أكتوبر

أبرزهن منة فضالي ومايا دياب.. النجمات يودعن الصيف بإطلالات جريئة على البحر

صدمة جديدة لـ الزمالك.. الأبيض مهدد بفقدان قائده في مواجهة الأهلي

بملابس بسيطة.. بطلة مسلسل سابع جار تخطف الأنظار فى عقد قرانها .. صور

زيادة 12 ضعفا و10 سنوات فترة انتقالية.. تفاصيل قانون الإيجار القديم المقدم من النواب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تألقها في فيلم الممر .. شاهد أجمل إطلالات أسماء أبو اليزيد.. صور

نجوم يروجون لأفلامهم في أجواء مبهجة.. أنجلينا جولي في روما بـ Maleficent: Mistress Of Evil وخواكين فينيكس يفاجئ جمهوره خلال عرض فيلم Joker

بـ الشيفون.. درة تتألق فى إطلالة أنيقة مع نيقولا معوض استعدادا لـ بلا دليل.. شاهد