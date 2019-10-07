استقالة رئيس تصميم رولزرويس الجديد بشكل مفاجئ

شهدت شركة رولزرويس استقالة رئيس التصميم الجديد بالشركة بعد مرور 16 شهرًا فقط على توليه منصبه، حيث أعلن جوزيف كاباي رحيله بعد ستة أشهر من العمل، وسبقه في يونيو 2018، استقالة جيلز تايلور أيضًا من منصبه كرئيس تصميم بالشركة وأعلن حينها عن ذهابه إلى هونغ تشي الصينية.



من جانبها أعربت رولزرويس تمنياتها بالتوفيق لرئيس تصميمها المستقيل حديثًا لإسهاماته، وأضافت أنه سيتم الإعلان عن خليفته في الوقت المناسب.



يذكر أنه قبل انضمامه إلى رولزرويس في مارس 2019، كان جوزيف كاباي مدير تصميم بي ام دبليو منذ فبراير 2017، وقبل ذلك، شغل منصب رئيس قسم التصميم في سكودا التابعة لفولكس فاجن، حيث أشرف على تجديد سيارات العلامة التجارية التشيكية مثل الجيل الثالث من أوكتافيا وسوبيرب.



ولمع نجم كاباي عندما قام بتصميم خارجي لـ بوجاتي فيرون، التي صممها بعد فترة قصيرة من بداية حياته المهنية في عام 1999 مع مجموعة فولكس فاجن، ومن عام 2003 أصبح رئيس التصميم الخارجي بأودي.



ورجحت مصادر أن يكون سبب استقالة كاباي أنه وجد أن وظيفته في رولز رويس أقل ديناميكية مما كان يتوقع، نظرًا لدورة حياة سيارات الشركة الطويلة نسبيًا، وأن تشكيلتها محدثة بالفعل إلى حد كبير، حيث تم إطلاق فانتوم الجديدة كليًا في 2017، ثم كولينان الـ SUV في عام 2018، في حين أن الكشف القريب المتوقع هي جوست الجديدة كليًا، والتي ستصل العام المقبل، وقد يكون لـ كاباي دور كبير في تصميمها.