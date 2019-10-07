رئيس جامعة الأزهر: حرب أكتوبر تظل مصدر فخر وعزة لكل مصري

نظمت جامعة الأزهر، اليوم الاثنين، احتفالية كبرى بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد، بحضور الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، واللواء سمير فرج، مدير الشئون المعنوية للقوات المسلحة سابقا، والدكتور محمد يونس، عميد كلية التجارة، ولفيف من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، وعدد كبير من الطلاب.



بدأ الحفل بالنشيد الوطني وآيات الذكر الحكيم، ثم كلمة ترحيبية من عميد كلية التجارة، تحدث فيها عن بطولات أفراد القوات المسلحة، مؤكدًا أن الجيش والشرطة والشعب سيظلون يدا واحدة لرفعة شأن هذا الوطن، مشيدا ومتفاخرا بحرب أكتوبر المجيدة وبأبطالها العظماء، وسرد إنجازات نموذج فذ من نماذج أبطال أكتوبر المجيدة وهو البطل إبراهيم الرفاعي، قائد قوات الصاعقة المصرية.



وتحدث الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، مهنئا الشعب المصري العظيم بذكرى أكتوبر، محذّرا أبناءه وبناته من الطلاب والطالبات من مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفها بـ”مواقع التدمير الاجتماعي"، وأنها أفرزت أسوأ ما فى الإنسان من أخلاقيات، مشيرًا إلى أن هناك دعوات تحاول الإساءة إلى الجامعة ومناهجها وأساتذتها وطلابها لبث روح الإحباط واليأس، منددا بالمحاولات البائسة للنيل من الجامعة، محذرا أبناءه وبناته من الشائعات بأنواعها وخصوصا التى تتناول التشكيك في حرب أكتوبر، مؤكدا أن هذه الحرب ستظل علامة مضيئة في تاريخ مصر ومصدر فخر وعزة لكل مصري.



في ذات السياق، أكد الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على التعاون والتكامل بين كافة المؤسسات والأفراد التي تحيا على أرض هذا الوطن، في سبيل المحافظة على ترابه، وعلى من يحيا على أرضه، داعيا الجميع إلى استلهام روح أكتوبر فى كل لحظة، مشيرًا إلى أن الجامعة ستوزع علم مصر على طلابها على مدار الأسبوع بداية من الغد.



أعرب اللواء أركان حرب سمير فرج عن خالص سعادته بتواجده في جامعة الأزهر العريقة، مقدما شرحا وافيا لكافة أحداث حرب أكتوبر والاستعدادات لها، مشيدا بدور الشعب المصري في تلك الفترة العصيبة التي مرت بالبلاد، ومدى تكاتف الشعب المصري بكافة فئاته، لافتا إلى أدوار بعض القيادات العسكرية في التحضير للمعركة وأثنائها، وأن مصر قدمت ملحمة منقطعة النظير، لا تزال تدرس فى الكليات الحربية على مستوى العالم، داعيا الجميع إلى التكاتف جنبا إلى جنب للمرور بسفينة الوطن خلال هذه الفترة الفاصلة التي تمر بها مصر، مؤكدا أن هناك تحديات كثيرة تواجهنا في الفترة الراهنة تحتاج إخلاص وتفاني كل أفراد المجتمع.