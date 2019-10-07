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فن

بعد إجرائها عملية دقيقة بالركبة.. سوسن بدر تعود للعمل الفني بمسلسل جديد

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 05:36 م
سوسن بدر
سوسن بدر
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مصطفى كرم
أعلنت الفنانة سوسن ببدر رجوعها للعمل مرة أخري بعد تعرضها لإصابة بالركبة أجرت على أثرها عملية جراحية دقيقة.

ونشرت سوسن بدر صورة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام انستجرام من مسلسلها الجديد.

وعلقت سوسن بدر على الصورة قائلة "وتاني تاني رجعنا للشغل تاني، ألف حمد وشكر ليك يارب بروفات مسلسل جديد ادعولنا".


ولقيت التغريدة ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "بالتوفيق والتألق دائما" و "شكلك زي القمر ما شاء الله" و "كتيرررر قمر".
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