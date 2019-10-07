مرتضى منصور: لن نتنازل عن جنش وعاتبته لالتقاطه صورة مع كهربا

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، تفاصيل جلسته مع محمود عبدالرحيم "جنش" فى النادي الزمالك.



وقال مرتضى، إن جنش مثل أحمد مرتضى وأمير نجليه وكأسرة زملكاوية ولن أفرط فى أحد من أبنائي.



وشدد مرتضى، على أن لدينا قواعد ولوائح وننفذها على كل اللاعبين، لافتا إلى أنه عاتب جنش لالتقاطه صور تذكارية مع محمود كهربا.