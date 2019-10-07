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أخبار العالم

تركيا تستهدف مسئولة كبيرة بحزب العمال الكردستاني

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 05:41 م
صدى البلد
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رحيم يسري
أفادت وكالة أنباء الأناضول، أن الطيران الحربي التركي استهدف في غارة شنها شمال العراق مسئولة الكادر النسائي في حزب العمال الكردستاني وتدعى أيفر كوردو.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية قولها إن الغارة استهدفت كوردو"بشكل مباشر" في عملية جوية بمنطقة جبال قنديل شمالي العراق.

وتابعت المصادر أنه جرى استهداف كوردو، الملقبة بـ" بسي أرزينجان" بناء على معلومات استخباراتية، حصل عليها جهاز الاستخبارات التركي.

وتقول وكالة الأناضول إن كوردو تدربت في سوريا ولبنان وتعد في أعلى هرم الجناح النسائي في حزب العمال الكردستاني.
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