مرتضى منصور عن انتقال كهربا لـ الأهلي: لو راجل يروح

علق المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على اقتراب محمود عبدالمنعم "كهربا" من الانتقال للنادي الأهلي فى يناير.



وقال مرتضى، إنه غاضب من كهربا بسبب هجومه المعتاد علي نادي الزمالك، علي الرغم أنه لم يأخذ منه أموال فى قضية شقيقه.



وشدد مرتضى، على أن "لو كهربا راجل يروح الأهلي"، وبذلك لو انتقل للنادي المنافس يعتبر الفريق التي سينتقل إليه يتعدي علي الزمالك بسبب عقده مستمر لمدة 3 سنوات.

