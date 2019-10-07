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رياضة

مدرب الهلال السعودى السابق يظهر فى الصورة ويقترب من الأهلى

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 05:50 م
صدى البلد
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عمر سلامة
أشارت تقارير إعلامية إماراتية، إلى ترشيح الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني السابق لكل من النصر والهلال، للعودة إلى العمل في دوري المحترفين السعودي خلال الفترة المقبلة.

وقاد المدرب الكرواتي كل من النصر في موسم 2016-2017، ثم رحل لصفوف العين، وعاد مرة أخرى إلى السعودية من بوابة الهلال في موسم 2018-2019، وتمت إقالته بعد 3 أشهر فقط.

وأشارت وسائل إعلام إماراتية إلى أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات مع المدرب الكرواتي ماميتش من أجل تولى المسئولية الفنية للفريق، خلفا لمواطنه برانكو إيفانكوفيتش الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج.

ويقود النادي الأهلي حاليا المدرب الوطني صالح المحمدي، واستطاع تقديم مستوى مميز مع الفريق، محققا انتصارين أمام الفتح والفيحاء، وتعادل أمام النصر حامل لقب دوري المحترفين.

وأوضحت وسائل الإعلام، أن الأهلي يجد منافسه على المدرب الكرواتي من النصر والوصل الإماراتيين.

وقام النصر الإماراتي بإقالة مدرب البرازيلي كايو، فيما اقترب الوصل من الإطاحة بالروماني ريجيكامب.

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