التعليم: مدارسنا تعاني من عجز في 320 ألف معلم وأخصائي حاليًا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المدارس المصرية تعاني من عجز في 320 ألف معلم وأخصائي .



جاء ذلك التصريح على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للإعلان عن المجهودات التي تقوم بها الوزارة لحل مشاكل المعلمين و تحسين أوضاعهم.



وقد شهد هذا المؤتمر الإعلان عن مسابقة جديدة للتعاقد مع 120 ألف معلم وإداري لمدة عام دراسي ينتهي مرحليا مع نهاية الفصل الدراسي الثاني.



وقالت وزارة التربية والتعليم إن التعاقد سيتم من خلال مؤسسة تابعة للوزارة على أن يتم الجديد لمن تنطبق عليه شروط الكافاءة بصورة دورية لحين توفير درجات مالية وإطلاق كادر المعلمين الجديد Tech 2.0.