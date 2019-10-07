أحمد فهمي يكشف تفاصيل مسلسلة الجديد فى رمضان المقبل.. شاهد

عاد الفنان أحمد فهمي إلى أعماله الفنية مرة أخرى بعد حفل زفافه علي الفنانة هنا الزاهد وقضاء شهر العسل.



ونشر أحمد فهمي صورة له عبر إنستجرام مع الفنان أكرم توفيق وأيمن وتار خلال تناولهم الطعام بمطعم البرنس من كواليس مسلسلهم الجديد.



وعلق أحمد فهمي علي الصورة قائلا: "جلسة عمل لمسلسل رمضان عند البرنس دعواتكم ربنا يوفقنا في المسلسل ويقدرنا نخلص قفص العش ده".



ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعية عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "ملوك الكوميديا وان شاء الله نجاح باهر" و "دا هيبقي نهار ضحك" و "ربنا يوفقكم يا رجالة وان شاء الله قفص العش ده هيخلص ".