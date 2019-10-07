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فن

محمد فراج.. قصة مجند صعيدي بـ الممر هز قلوب المصريين ورفض رؤية والده بعد النكسة

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 06:20 م
محمد فراج فى فيلم
محمد فراج فى فيلم الممر
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قسم الفن
تصدر الفنان محمد فراج تريند جوجل بعد عرض فيلم "الممر" أمس على إحدى القنوات الفضائية بمناسبة ذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة وأثار فراج جدلا واسعا بسبب أدائه المميز في الفيلم، حيث كان حديث السوشيال ميديا وذلك من خلال دوره الذي ضرب فيه مثالا للجندي المقاتل الذي لا يعرف المستحيل والذى يفدى روحة من اجل بلده.

براعة محمد فراج
وبرع محمد فراج من خلال دوره فى فيلم "الممر" وخاصة أن قصته الإنسانية والتي لمست وجدان المواطن المصرى البسيط وعبرت بشكل أو بآخر عن الجندى المصرى الذى لن يتنازل عن حقه ويرفض التراجع والاستسلام وذلك من خلال شخصية الجندى "هلال" الذى ينتمى إلى الصعيد وتحديدا السوهاج، والذى يرفض أن يزور والده بعد نكسة 67، خاصة أنه واعدة بالزيارة فى حالة الانتصار، وقرر الجندى الصعيدى أن لا يترك موقعه ويواجه العدو بمفرده متسلحا بالعزيمة والإرادة والإصرار، وموجها رسالة إلى العدو أن المصريين لن ينهزموا.

ولعل من أبرز المقولات التي جاءت على لسان الجندي الصعيدى "هلال" والتي تركت أثرا إيجابيا على قائده فى الجيش وهى "لا اترك موقعى بعد النكسة وأحارب العدو بمفردى والأهم من ذلك أن يرانى العدو حتى أوجه رسالة للعدو أن المصريين لا يخشون الموت وهذه طبيعة الصعيدى".
محمد فراج.. قصة مجند
محمد فراج وشخصية الصعيدي 
واكتملت قصة الجندى الصعيدى محمد فراج يبعث برسالة جديدة أن الجندى المصرى من حقه أن يعيش حياته ويكون أسرة وهو ما دفعه للارتباط من بدوية والتى قدمت دورها أسماء أبو زيد. 

وكانت شخصية محمد فراج مسار وحديث السوشيال ميديا لكونه جسد الشخصية ببراعة شديدة وعبر عن الصعيد المصرى بمفهومه الحقيقي وهو الجدعنة والشهامة وعدم الخوف. 
محمد فراج.. قصة مجند
كشف محمد فراج الصعوبات التي وجهها أثناء تصوير مشاهد فيلم الممر من خلال لقاء تليفزيوني له حيث قال: «أنا لم أدخل الجيش ولكن في تصوير الفيلم شعرت بأنني أديت الخدمة العسكرية بالفعل، تصوير الفيلم بالكامل كان شديد الصعوبة بسبب أن التصوير كان أغلبه فى الصحراء وهو أمر شاق للغاية».
محمد فراج.. قصة مجند صعيدي بـ الممر هز قلوب المصريين ورفض رؤية والده بعد النكسة
محمد فراج.. قصة مجند صعيدي بـ الممر هز قلوب المصريين ورفض رؤية والده بعد النكسة
محمد فراج.. قصة مجند صعيدي بـ الممر هز قلوب المصريين ورفض رؤية والده بعد النكسة
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