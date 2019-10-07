سخروا من تصريحات مرتضى منصور.. التحقيق مع سوشيال ميديا اتحاد السلة

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة إيقاف فريق عمل السوشيال ميديا، وذلك بسبب الإساءة إلى رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور.



وأكد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة أن فريق عمل السوشيال ميديا تم تحويله للتحقيق مشيرًا إلى أسفه الشديد لما بدر منه، وكامل احترامه إلى رئيس نادي الزمالك، وجميع أعضاء مجلس إدارته.



وكان الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم نشر خبر عن تصريحات مرتضى منصور المتعلقة بتعاقده مع لاعبين من النادي الأهلي معلقًا عليها :" اللي بيعمل مبيقولش".





