تكليف الدكتور حمدي شعبان بتسيير أعمال عميد التربية النوعية

أصدر الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا ، قرارًا بتكليف الدكتور حمدي إسماعيل عبد العزيز شعبان وكيل كلية التربية النوعية للدراسات العليا والبحوث للقيام بأعمال عميد كلية التربية النوعية لحين صدور قرار بتعيين عميدًا للكلية من السلطة المختصة.



يذكر أن الدكتور حمدي شعبان حصل على بكالوريوس الطبيعة والكيمياء من جامعة الزقازيق عام 1985م ، وعُين مدرسًا عام 2001م ، ثم حصل على درجة ماجستير المناهج وطرق التدريس من جامعة القاهرة بعنوان "تقويم برنامج شعبة امناء المعامل بالمدارس الثانوية الزراعية فى ضوء اكتساب الطلاب المهارات العملية اللازمة لعملهم كامناء معامل الكيمياء بمدارس الثانوية العامة" عام 1992م ، ودرجة دكتوراه تكنولوجيا التعليم من جامعة المنوفية بعنوان "برنامج مقدم لتطوير تدريس الكيمياء لتنمية الفكر العلمى والاتجاهات العلمية لدى طلاب مرحلة الثانوية العامة باستخدام الكمبيوتر 250" عام 1996م ، وتدرج في الوظائف العلمية حتى حصل على درجة أستاذ عام 2015م ، كما تولى رئاسة قسم تكنولوجيا التعليم ثم منصب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.



