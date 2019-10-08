فيها حاجة حلوة.. طب المنصورة تكرم العاملين لعثورهم على مبلغ كبير وإعادته لصاحبه الماليزى.. شاهد

كرمت الدكتورة نسرين صلاح عمر القائم بعمل عميد كلية الطب بجامعة المنصورة عددا من العاملين بالكلية لأمانتهم وإعادتهم مبلغ مالي كبير لصاحبه، بعد العثور عليه داخل قاعة المؤتمرات بالكلية عقب انتهاء حفل الطلاب الوافدين بكلية طب الأسنان والذى أقيم بقاعة دكتور ابراهيم ابو النجا بكلية الطب.





وقام العمال بمهام بظافة قاعة المؤتمرات بعد الحقل مباشرة فعثروا على ظرف به عملات اجنبية ومصرية تقدر بـ3 ألف دولار بالإضافة الى بعض العملات بالجنيه وقاموا بتسليمه الى إدارة الكلية الدكتورة نسرين عمر القائم بعمل عميد الكلية والتي كلفت بدورها المشرف على قطاع المؤتمرات والدراسات بكلية الطب بالبحث عن صاحب المال والذى قام بالاتصال بمنظمي حفل التخرج للاستعلام عن صاحب المبلغ .





وحضر صاحب المبلغ وهو والد طالبة ماليزية حضر من ماليزيا لحضور حفل تخرج ابنته وتم تسليم المبلغ المفقود الى صاحبه أمام عميدة الكلية.





قام والد الطالبة وعائلته بشكر إدارة الكلية والعاملين بها، مؤكدا أن المصريين أصحاب أخلاق وحضارة يتحدث عنها العالم.

وقامت عميدة بتوجيه الشكر وتكريم العمال تقديرا لأمانتهم وفعلهم الطيب الذى يدل على أمانة المصريين وحرصهم على اكتساب قوتهم بالحلال.



