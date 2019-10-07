بفراشة فى الرقبة.. هيدي كرم تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

نشرت الفنانة هيدي كرم صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام، لتشارك جمهورها بأحدث ظهور لها.



وتألقت الفنانة هيدي كرم، بإطلالة جديدة من خلال ظهور وجهها فقط، لإبراز المكياج الجريء الذي نال إعجاب الكثير من متابعيها.



واعتمدت الفنانة هيدي كرم بظهور سلسلة، تأخذ شكل في الفراشة في الرقبة، ووضع المكياج العيون الجريء الذي أبرز ملامح جمالها، وأحمر الشفاه باللون النبيتي، وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة.