طالب ينتحر بسبب مطالبة والدته له بالمذاكرة بأبوقرقاص



تم نقل الجثة للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

أقدم طالب بالصف الثالث الإعدادي على الانتحار بشنق نفسه، مستخدما حزام شنطته المدرسية، داخل حجرة بمنزله الكائن بإحدي قري مركز أبوقرقاص في جنوب المنيا.تلقي اللواء محمود خليل مدير الأمن إخطارا من العميد مجدي سالم مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفى أبوقرقاص العام بوصول "أ-ه-س" 15 عاما طالب بالصف الثالث الإعدادي جثة هامدة.شكل العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية فريق بحث جنائي بإشراف العقيد عصام أبو الفضل رئيس فرع البحث للجنوب، وقيادة المقدم محمد عصمت رئيس مباحث أبو قرقاص، وبالانتقال والفحص تبين عدم وجود شبهة جنائية، وأن المنتحر شنق نفسه بحزام شنطة المدرسة إثر مطالبة والدته له بالتوجه للمذاكرة، للحصول على مجموع كبير، في نتيجة الصف الثالث الإعدادي.