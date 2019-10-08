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مرأة

انتبهي.. 3 علامات تكشف فساد اللحم.. صور

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 03:11 ص
علامات تكشف فساد
علامات تكشف فساد اللحم
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رشا عوني
تختلف علامات الفساد الظاهرة على اللحم الأحمر والدواجن والمأكولات البحرية وقد تحتاج لملاحظة الروائح الكريهة وفحص اللون أو الملمس واتخاذ إجراءات احتياطية لتجنب فسادها المبكر حتى لا تسبب مشاكل صحية خاصة وأن العديد من النساء يتبعن فكرة تخزين اللحوم لفترات طويلة وقد لا يستطيعن اكتشاف فساد اللحم أو الدجاج.

وبحسب موقع wikihow، يمكنك اكتشاف فساد اللحم من خلال 3 علامات واضحة تستطيعين التعرف عليها بنفسك وهي : 

1- رائحة اللحم: 
إذا بدت رائحة اللحم زنخة فهو بذلك أصبح فاسدًا، فاللحم الأحمر الفاسد تظهر به رائحة كريهة مميزة، لذا عليكي التخلص منه على الفور بمجرد أن تشعري بهذه الرائحة.

2- تحوله للون الأخضر: 
بمجرد أن تلاحظي تغيير في لون اللحم الأحمر ليصبح مائلًا إلى اللون الأخضر، فهذه إشارة واضحة على فساد هذا اللحم ، فلا يكون اللحم الذي تحول للون الأخضر أو البني المخضر صالحًا فهو إشارة إلى تعفنه.

3- ملمس اللحم:
يكون اللحم الأحمر الفاسد لزجًا عند لمسه، تخلصي منه إذا شعرت بطبقة لزجة عليه فهذا يعني في الغالب أن البكتيريا بدأت تتكاثر.
انتبهي.. 3 علامات تكشف فساد اللحم.. صور
انتبهي.. 3 علامات تكشف فساد اللحم.. صور
انتبهي.. 3 علامات تكشف فساد اللحم.. صور
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