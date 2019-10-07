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فن

التخان ميتين وعبء على الدولة .. ريهام سعيد تثير الجدل من جديد

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 06:46 م
ريهام سعيد
ريهام سعيد
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أحمد إبراهيم
عادت الإعلامية ريهام سعيد لإثارة الجدل مرة أخرى، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، حيث سخرت مرة أخرى من الأشخاص الذين يعانون من السمنة.

وقالت ريهام سعيد : "بلغبط لغبطة السنين في الدايت يا لهوي يا لهوي. اللي يزعل هو حر الموت أحسن من التخن"، حيث كانت تخضع إلى ريجيم قاس إلا أنها لم تلتزم به، مما تسبب فى زيادة وزنها مرة أخرى، وهو الأمر الذى دفعها للسخرية من الشخص البدين.

وتلقت ريهام سعيد العديد من التعليقات السلبية التى تهاجمها من جانب متابعيها على إنستجرام، حيث علق أحدهم قائلا : "هو انتي مبتحرميش وبجد مستفزة وبتكابري ليه كده افهم؟!"، لترد ريهام عليه قائلة : "التخان اللي فوق 200 كيلو ميتين وعبء على الدولة وعلى أهلهم.. فهمت ولا أقول تاني".
التخان ميتين وعبء على الدولة .. ريهام سعيد تثير الجدل من جديد
التخان ميتين وعبء على الدولة .. ريهام سعيد تثير الجدل من جديد
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