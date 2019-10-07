توجهات لرفع كفاءة العنصر البشري للنهوض بالخدمة السياحية

أفادت وزارة السياحة وفقا لتقرير الإصلاح الهيكلى لتطوير القطاع أنه لرفع كفاءة العنصر البشري للنهوض بالخدمة السياحية المقدمة لزيادة تنافسية المنتج السياحى و التشغيل السياحى من حيث العمل على زيادة التشغيل في قطاع السياحة لتحقيق الهدف الشامل للوزارة بتوظيف فرد على الأقل من كل أسرة مصرية فية وتوفير عمالة مدربة لمقابلة احتياجات سوق العمل والزيادة المستمرة فى أعداد السائحين و المناهج التعليمية لربطها باحتياجات سوق العمل بالإضافة إلى العمل على تطبيق أخلاقيات السياحة بهدف رفع الوعي السياحي للأجيال القادمة.



وعن الخدمة السياحية انتهت وزارة السياحة من وضع استراتيجية متوسطة الأجل "خمس سنوات" 2018 / 2023 لتنمية الموارد البشرية لقطاع السياحة المصرى بالتعاون مع مشروع إصلاح التعليم الفنى TVET والاتحاد المصرى للغرف السياحية حيث تم وضع خطة تنفيذية للاستراتيجية وتم البدء بتفعيل ماجاء بها.



تستهدف وزارة السياحة الانتهاء من تدريب 9600 عاملا فى قطاع السياحة حتى ديسمبر 2019 فقد نجحت مساعى وزارة السياحة فى إتمام تدريب 7093 منهم عدد من الإناث العاملات بالتنسيق مع غرفة المنشآت الفندقية من العاملين بالفنادق ومديرو الأقسام والفنادق فى مجالات " الصحة وسلامة الغذاء، التجهيز و التحضير، الأغذية والمشروبات، الإنقاذ والإسعافات الأولية، الإشراف الداخلي، المكاتب الأمامية، فنون الطهو الصيني" فضلا عن تدريب 1500 من أصحاب الدواب والحناطير على كيفية العناية بالدواب وتقليل الممارسات السلبية ضدهم .



أفادت الوزارة وفقا لتقريرها أنه تم تدريب 88 من مندوبى الشركات السياحية الراغبين فى الحصول على تراخيص مزاولة المهنة من الوزارة وجار الإعداد لدورات أخرى وتدريب عدد 70 مرشدا سياحيا على الإرشاد البيئي وتم منح التراخيص لعدد 35 مرشدا بيئيا لأول مرة.



وأوضحت أنه جار تدريب 1400 عملا على فنون قيادة المركبات السياحية بالإضافة إلى تدريب عدد 60 من الطهاة العاملين بفنادق البحر الأحمر على يد أحد أشهر الطهاة الصينيين على فنون الطهو الصينى.



تم تدريب عدد 3027 من مدربى ومرشدى الغوص و السنوركل و المديرين الفنيين لمراكز الغوص واليخوت وأطقم يخوت السفاري فى مجالات التوعية البيئية والتوعية بالتعامل مع أسماك القرش وبرامج تدريبية لرفع الكفاءة ليصبح بذلك عدد المتدربين فى القطاع الخاص 12265 حتى أغسطس 2019.