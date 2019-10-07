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أخبار العالم

إيطاليا: ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب مهاجرين إلى 13 قتيلًا

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 07:08 م
غرق قارب مهاجرين
غرق قارب مهاجرين
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أ ش أ
ارتفعت حصيلة ضحايا غرق قارب مهاجرين قبالة جزيرة (لامبيدوزا) الإيطالية إلى 13 قتيلًا، فيما لا يزال هناك 10 أشخاص في عداد المفقودين.

وأوضح خفر السواحل الإيطالي - وفقًا لقناة (فرانس 24) اليوم /الاثنين/ - أنه تم انتشال 13 جثة تعود لنساء بينهن حوامل، وبقاء نحو 10 أشخاص في عداد المفقودين.

من جهتهم.. قال شهود عيان: "إنه قد يكون هناك 8 أطفال وعدد آخر من النساء بين المفقودين".

يشار إلى أن خفر السواحل الإيطالي قد أعلن، في وقت سابق اليوم، مقتل 9 أشخاص على الأقل إثر انقلاب قارب مهاجرين بالقرب من جزيرة (لامبيدوسا)، مضيفًا أنه تم إنقاذ 22 مهاجرًا من البحر ومازال البحث جاريًا للعثور على المزيد من المفقودين.
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