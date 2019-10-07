مسؤول أمريكي: العملية التركية المزمعة في سوريا فكرة سيئة للغاية

قال مسؤول كبير بالخارجية الأمريكية اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة لا تؤيد العملية التركية المزمعة في شمال شرق سوريا "بأي شكل من الأشكال" مشيرا إلى أنها لن تجعل المنطقة أكثر أمانا من تهديدات تنظيم "داعش".



وأضاف في تصريحات للصحفيين "إنها فكرة في غاية السوء"، مردفا أن خطة أنقرة لإعادة توطين اللاجئين في شمال شرق سوريا "أكثر شيء جنونا سمعت به على الأرجح".



وتابع المسؤول أن واشنطن سحبت عددا صغيرا من القوات وما زالت تسيطر على المجال الجوي فوق شمال شرق سوريا.