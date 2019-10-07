Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مسؤول أمريكي: العملية التركية المزمعة في سوريا فكرة سيئة للغاية

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 06:22 م
صدى البلد
Advertisements
رويترز
قال مسؤول كبير بالخارجية الأمريكية اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة لا تؤيد العملية التركية المزمعة في شمال شرق سوريا "بأي شكل من الأشكال" مشيرا إلى أنها لن تجعل المنطقة أكثر أمانا من تهديدات تنظيم "داعش".

وأضاف في تصريحات للصحفيين "إنها فكرة في غاية السوء"، مردفا أن خطة أنقرة لإعادة توطين اللاجئين في شمال شرق سوريا "أكثر شيء جنونا سمعت به على الأرجح".

وتابع المسؤول أن واشنطن سحبت عددا صغيرا من القوات وما زالت تسيطر على المجال الجوي فوق شمال شرق سوريا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البنتاجون: إقامة منطقة آمنة في سوريا سينفذ بشكل تدريجي

وحدات حماية الشعب الكردية ستنسحب من شريط على الحدود التركية

بعدما فشل في عقد مقابلة ترامب.. أردوغان يرجع إلى الخلف في سوريا

تركيا: ننتظر رحيل القوات الأمريكية لنبدأ الهجوم

بوتين يوجه إنذارا شديد اللهجة لـ أردوغان

أردوغان: يمكننا دخول سوريا وشن هجوم في أي وقت دون سابق إنذار

ترشيحاتنا

أسطورة مانشستر يونايتد: ليفربول قد يخسر الدوري بسبب محمد صلاح

مدرب الهلال السعودى السابق يظهر فى الصورة ويقترب من الأهلى

شارك أمام الأهلي.. الزمالك يضم زياد الصحيفى أصغر لاعب فى كأس مصر

حاولت قتل أمها و في المحاكمة حدثت المفاجأة

رغم وعكته مع الزمالك..ميتشو يكتسح فايلر الأهلى فى تصنيف المدربين العالمى

تعرف على آخر تطورات إصابة محمد صلاح وفرصة لحاقه بمباراة مانشستر يونايتد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفراشة فى الرقبة.. هيدي كرم تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

السيندريلا.. ساندي بفستان يبرز أنوثتها

بعد تألقها في فيلم الممر .. شاهد أجمل إطلالات أسماء أبو اليزيد.. صور