وديا .. شبان قنا يتعادل مع طهطا 1/1

تعادل الفريق الأول بنادي الشبان المسلمين بقنا ،مع نظيره نادي طهطا الرياضي 1/1في اللقاء الذي جمعهم علي ملعب طهطا ،ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد بدورى القسم الثانى .





سجل أهداف اللقاء أحمد الجبلاوى لشبان قنا واحتسب الحكم ضربه جزاء لطهطا تقدم لتستديها عبد القادر ولكن صدها عماد حارس الشبان في الدقيقه 20 من الشوط الثاني ،وتعادل سيف ربيع لطهطا في الدقيقه 85 .لينتهي اللقاء بالتعادل 1/1 .



يذكر أن مجلس إدارة نادى شبان قنا برئاسة جمال الحديدي قرر تجديد الثقة فى كمال الزين ليتولى قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى في الموسم القادم من دوري القسم الثاني.



وكان الزين نجح فى قيادة الفريق الأول بنادى شبان قنا للتأهل إلى دورة الترقى وحصل على بطاقة التأهل لدورى القسم الثانى.



وأنهى شبان قنا دورة الترقى في المركز الثانى برصيد 10 نقاط خلف بترول أسيوط المتصدر.