القضاء الأعلى العراقي يتعهد بمحاكمة المعتدين على المتظاهرين

تعهد مجلس القضاء الأعلى في العراق، بمحاكمة كل المعتدين على المتظاهرين.



ووفقًا لـ العربية.نت، أكد المجلس القضاء الأعلى، اتخاذ إجراءات قانونية بحق المعتدين على مكاتب القنوات الإعلامية.



وقال فالح الفياض، مستشار الأمن القومي بالعراق، اليوم الاثنين، إن هناك من أراد التآمر على استقرار العراق ووحدته، مضيفًا: "سنعمل على إسقاط الفساد، ونحارب محاولات إسقاط الدولة العراقية".



وأشار الفياض إلى أن التحقيقات التي سيتم إجراؤها سيثبت من كان خلف حوادث القتل والعنف، مؤكدا أن السلطات العراقية لن تسمح لأحد أن يعبث بأمن شعبها.



وكانت وزارة الدفاع العراقية، أعلنت إحالة ضباط للتحقيق بتهمة استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين.