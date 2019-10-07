النمنم: الحرب أزعجت إسرائيل وحققنا انتصارا كاملا في 6 أكتوبر.. فيديو

قال الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن توجيه الرئيس الراحل السادات للقوات المسلحة هو كسر الجمود العسكري وعبور القناة وبناء رؤوس كباري على شرق القناة، والسادات أكد على ضرورة عبور القناة والسيطرة على سنتيمتر واحد، ولكننا عبرنا القناة وسيطرنا على 35 كيلو متر، وحققت حرب أكتوبر أهدافها وانتصرنا بشكل كامل فيها.



وأضاف حلمي النمنم في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن القوات المسلحة حققت الأهداف بنجاح، موضحا أن انتصار اكتوبر أزعج إسرائيل وأمريكا لأن السلاح الأمريكي هزم في المعركة.



وتابع حلمي النمنم:" حرب اكتوبر تعتبر أول حرب انتصر فيها العرب على إسرائيل"، لافتا إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية لم تشارك في نصر أكتوبر المجيد وبدأوا ينشرون أساطير سخيفة عن حرب اكتوبر .

