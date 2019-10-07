خلال شهر.. ضبط 6119 قضية تهرب ضريبي بقيمة 6 مليارات جنيه

تواصل أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى جهودها في شن حملاتها التموينية والتجارية.





وحققت الوزارة خلال شهر نتائج إيجابية ، ففى مجال قضايا الغش التجاري تم ضبط 32606 قضية ، تنوعت ما بين 38209 اسطوانات بوتاجاز 1644413 لتر مواد بترولية، إضافة الى ضبط 530 قضية بيع سلع غذائية بمضبوطات وزنت 153734 سلع غذائية وتموينية .





كما اسفرت الحملات عن ضبط 72 قضية استيلاء على اموال الدعم من بينهم 61.238 سلع مدعمة متنوعة.





وفى مجال التيار الكهربائي تم ضبط 322395 سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد باجمالي متحصلات 236.957.445 جنيهًا.





وفى مجال قضايا التهرب الضريبي تم ضبط 6119 قضية بلغت حجم التعاملات المالية اكثر من 6 مليار جنية وتم اخطار مصلحة الضرائب لفحصها.



