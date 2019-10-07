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أخبار البلد

رئيس الوزراء يلقي بيان الحكومة أمام البرلمان .. غدا

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 06:45 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء
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محمود مطاوع
يلقي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء غدا "الثلاثاء" بيان الحكومة أمام مجلس النواب لعرض ما أنجزته الحكومة من برنامجها خلال الفترة السابقة اجتماعيا واقتصادية وأمنيا .

ومن المقرر أن يقدم الدكتور مصطفى مدبولي التقرير السنوي حول برنامج الحكومة خلال الفترة من يوليو ٢٠١٨ و حتي يونيو ٢٠١٩ تحت عنوان " مصر تنطلق " والذي يرصد ما تحقق من إنجازات واهداف للحكومة .

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صرح بأن الحكومة ستقدم إلى مجلس النواب تقريرًا سنويًا عن تقدم أعمال برنامجها خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2019 تحت عنوان "مصر تنطلق"، يرصد ما تم تحقيقه من أهداف وكذا ما تم إنجازه من محاور مختلفة، تسعى الحكومة إلى تنفيذها من خلال برنامجها الذى تم عرضه على مجلس النواب، ومنحت به الثقة فى 25 يوليو 2018.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أنه منذ اللحظة الاولى لتكليف رئيس الجمهورية للحكومة فى يونيو 2018، فقد تعاهدت أنا وهيئة الوزارة على اقتحام مختلف المشكلات المزمنة التى تعانى منها الدولة منذ سنوات عديدة، والسعى لإيجاد حلول فورية وفعالة تقضى على تلك المشكلات من جذورها، آخذين فى الحسبان حجم التحديات والظروف التى نمر بها خلال هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ وطننا الحبيب، واضعين نصب أعيننا ضرورة العمل على أحداث طفرة نوعية فى مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية وغيرها بما يحقق امال وتطلعات أبناء شعب مصر العظيم، ويلبى احتياجاته وطموحاته.
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