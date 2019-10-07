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حوادث

مصرع اثنين وإصابة 9 آخرين في انقلاب ميكروباص بالشيخ فضل ببني مزار

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 07:05 م
انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص
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ايمن رياض
شهد طريق الشيخ فضل ببني مزار شمال المنيا حادث انقلاب ميكروباص ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين.

تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارًا من عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من قرية الشيخ فضل التابعة لمركز بني مزار شمال المحافظة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين وقوع الحادث عقب اختلال عجلة القيادة بيد قائدها، وأسفر الحادث عن مصرع "عبد الله عمر" 29 سنة، وآخر مجهول الاسم والعنوان، فيما أصيب كل من: "أحمد كمال، 29 سنة، "حمادة عطية" 22 سنة، "رودينا مراد" 6 سنوات، وشقيقها "مراد" 4 سنوات، "وداد بيومى" 49 سنة، "طه جابر" 20 سنة، "خالد سمير"، 21 سنة، "أيمن جمال" 24 سنة، وعلاء جمال، 25 سنة، ومصابون بكسور وسحجات وكدمات ومتفرقة بأنحاء الجسم.

تم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى الشيخ فضل، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.
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